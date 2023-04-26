Владимир Путин: знакомство с опытом Татарстана поможет реализации инициатив по правам ребенка

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка, который открылся в среду в Казани на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева. Приветствие участникам съезда зачитала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.



В приветственном слове президент России указал, что съезд собрал на одной площадке ведущих специалистов в области защиты материнства и детства, представителей органов власти, учреждений здравоохранения и образования, общественных объединений. Делегаты настроены на обсуждение значимых для общества вопросов, связанных с обеспечением прав ребенка, его гармоничного и всестороннего развития. В этом году в центре внимания такие темы, как медицинская помощь и профилактика заболеваний несовершеннолетних, оставшихся без попечения родных, укрепление системы медобслуживания в школах и интернатах.

— Рассчитываю, что обширная программа, включающая посещение профильных организаций Татарстана, знакомство с их лучшими практиками и опытом будут способствовать эффективной работе съезда, реализации востребованных инициатив и предложений. Желаю вам успехов и всего наилучшего, — отметил Владимир Путин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мероприятии принимают участие раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев, уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, представители Госдумы РФ и Федерального собрания РФ, профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных организаций, а еще эксперты и специалисты в вопросах защиты прав детей.

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Маргарита Головатенко