В Казани за год выросло население всех районов
За 2022 год в Казани выросло население всех семи районов. Заметнее всего число жителей увеличилось в Советском районе города — на 20 тысяч человек, до 338,3 тысячи. Это по-прежнему самый большой по численности населения район столицы Татарстана.
Количество жителей Приволжского района Казани за год выросло почти на 19,3 тысячи человек, Кировского района — на 9,2 тысячи, Московского района — на 5 тысяч. Численность населения Авиастроительного района города увеличилась на 1 265 граждан, а Вахитовского района — на 422.
Минимально выросла за год численность населения Ново-Савиновского района Казани — на 254 человек. На начало 2023 года на его территории проживало 224,9 тысячи горожан.
«Реальное время» публикует сравнительную таблицу по численности населения Казани и ее районов на 1 января 2022-го и 2023-го годов:
|
На 1 января 2023 года
|
На 1 января 2022 года
|
Казань
|
1 314 685
|
1 259 173
|
Советский район
|
338 309
|
318 241
|
Приволжский район
|
272 747
|
253 463
|
Ново-Савиновский район
|
224 904
|
224 650
|
Кировский район
|
140 789
|
131 577
|
Московский район
|
134 104
|
129 097
|
Авиастроительный район
|
118 629
|
117 364 (+1 265)
|
Вахитовский район
|
85 203
|
84 781 (+422)
Напомним, за 2022 год население Казани выросло на 55 512 человек. Согласно официальным данным, подсчитанным с учетом итогов Всероссийской переписи населения, на 1 января 2023 года в городе проживало 1 314 685 человек.
На начало прошлого года в столице Татарстана насчитывалось 1 259 173 жителя, следует из данных Татарстанстата. В среднем в 2022 году численность населения города составляла 1 312 005 человек.
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