В Казани за год выросло население всех районов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2022 год в Казани выросло население всех семи районов. Заметнее всего число жителей увеличилось в Советском районе города — на 20 тысяч человек, до 338,3 тысячи. Это по-прежнему самый большой по численности населения район столицы Татарстана.

Количество жителей Приволжского района Казани за год выросло почти на 19,3 тысячи человек, Кировского района — на 9,2 тысячи, Московского района — на 5 тысяч. Численность населения Авиастроительного района города увеличилась на 1 265 граждан, а Вахитовского района — на 422.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минимально выросла за год численность населения Ново-Савиновского района Казани — на 254 человек. На начало 2023 года на его территории проживало 224,9 тысячи горожан.

«Реальное время» публикует сравнительную таблицу по численности населения Казани и ее районов на 1 января 2022-го и 2023-го годов:

На 1 января 2023 года На 1 января 2022 года Казань 1 314 685 1 259 173 Советский район 338 309 318 241 Приволжский район 272 747 253 463 Ново-Савиновский район 224 904 224 650 Кировский район 140 789 131 577 Московский район 134 104 129 097 Авиастроительный район 118 629 117 364 (+1 265) Вахитовский район 85 203 84 781 (+422)

Напомним, за 2022 год население Казани выросло на 55 512 человек. Согласно официальным данным, подсчитанным с учетом итогов Всероссийской переписи населения, на 1 января 2023 года в городе проживало 1 314 685 человек.

На начало прошлого года в столице Татарстана насчитывалось 1 259 173 жителя, следует из данных Татарстанстата. В среднем в 2022 году численность населения города составляла 1 312 005 человек.



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Татьяна Демина