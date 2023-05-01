Новости общества

18:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани за год выросло население всех районов

22:29, 01.05.2023
В Казани за год выросло население всех районов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2022 год в Казани выросло население всех семи районов. Заметнее всего число жителей увеличилось в Советском районе города — на 20 тысяч человек, до 338,3 тысячи. Это по-прежнему самый большой по численности населения район столицы Татарстана.

Количество жителей Приволжского района Казани за год выросло почти на 19,3 тысячи человек, Кировского района — на 9,2 тысячи, Московского района — на 5 тысяч. Численность населения Авиастроительного района города увеличилась на 1 265 граждан, а Вахитовского района — на 422.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минимально выросла за год численность населения Ново-Савиновского района Казани — на 254 человек. На начало 2023 года на его территории проживало 224,9 тысячи горожан.

«Реальное время» публикует сравнительную таблицу по численности населения Казани и ее районов на 1 января 2022-го и 2023-го годов:

На 1 января 2023 года

На 1 января 2022 года

Казань

1 314 685

1 259 173

Советский район

338 309

318 241

Приволжский район

272 747

253 463

Ново-Савиновский район

224 904

224 650

Кировский район

140 789

131 577

Московский район

134 104

129 097

Авиастроительный район

118 629

117 364 (+1 265)

Вахитовский район

85 203

84 781 (+422)

Напомним, за 2022 год население Казани выросло на 55 512 человек. Согласно официальным данным, подсчитанным с учетом итогов Всероссийской переписи населения, на 1 января 2023 года в городе проживало 1 314 685 человек.

На начало прошлого года в столице Татарстана насчитывалось 1 259 173 жителя, следует из данных Татарстанстата. В среднем в 2022 году численность населения города составляла 1 312 005 человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также