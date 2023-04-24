Власти Казани призвали выработать у детей иммунитет к попыткам переврать историю

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров в преддверии Дня Победы призвал сформировать у детей иммунитет к попыткам переврать историю. Этим, по его мнению, в первую очередь должны заниматься в семье.

— День Победы остается одним из главных праздников для всех россиян. Наше поколение знает, какую цену нашему народу пришлось заплатить за свободу и независимость. Это знание важно и нужно передать нашим детям. Нужно выработать у них иммунитет к любым попыткам переврать историю. Эта работа начинается с семьи. Если дети знают историю своей семьи и страны, историю своих предков, если эти темы дома обсуждаются, можно быть уверенным, что манипулировать сознанием детей никому не удастся, — сказал Рустем Гафаров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В частности, он призвал объяснить школьникам значение стелы «Город трудовой доблести» — ее откроют в Казани 4 мая. Рустем Гафаров заявил, что дети должны воспринимать ее не просто как архитектурный элемент.

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Татьяна Демина