Bloomberg: новый пакет антироссийских санкций может коснуться высокотехнологических товаров и транспорта

Европейский союз намерен предложить ввести запрет на транзит части товаров через территорию России в рамках нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По сведениям СМИ, ограничительные меры будут распространяться прежде всего на широкий список высокотехнологичных товаров и некоторые виды транспортных средств, которые Россия якобы могла бы использовать в украинском конфликте.

Ожидается, что в пакет также будут включены порядка 30 новых позиций, а также дополнительные ограничения в отношении некоторых российских компаний и организаций.

Фото: commons.wikimedia.org

14 апреля сообщалось, что в скором времени Евросоюз введет очередной, уже 11-й, пакет санкций против России. Он будет снова направлен в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер. Брюссель также будет стремиться обеспечить «эффективное» применение санкций.

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Айрат Назипов