В России по нацпроекту в этом году благоустроили 70 парков и скверов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России в этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроено 70 общественных пространств. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

По его словам, темпы работ будут нарастать в течение года. Несмотря на зимние условия, благоустройство провели в тех районах, где это было возможно.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в Татарстане проходит ежегодное голосование по выбору объектов для благоустройства. С 15 апреля по 31 мая можно выбрать парки, скверы, набережные и дворы, которые могут появиться в республике уже в 2024 году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева