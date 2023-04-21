Mash: Duracell объявили об уходе из России

Батарейки Duracell объявили об уходе из России в связи с полным прекращением поставок продукции с завода компании в Бельгии, эту информацию в компании подтвердили Mash.



Решение об уходе приняли акционеры, которые распорядились разорвать действующие контракты в одностороннем порядке. Компания должна распродать запасы и рассчитаться с персоналом.

Фото: t.me/breakingmash

В июле прошлого года в России расширили перечень товаров для ввоза по параллельному импорту. Компании, которые гарантировали продолжение поставок в Россию, исключаются из перечня. В число исключенных в том числе попали гальванические элементы, батареи и аккумуляторы Duracell.



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Маргарита Головатенко