В Татарстане в 2023 году не зарегистрировали случаев бешенства среди животных

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В Татарстане за 3 месяца 2023 года не зарегистрировали случаев бешенства среди животных, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по республике.



С января по март за медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных животными обратились 1,8 тыс. татарстанцев (показатель обращаемости — 50,5 на 100 тыс. населения), что на 18,1% ниже аналогичного показателя прошлого года (АППГ) — 61,6 на 100 тыс. населения.

От повреждений, нанесенных собаками, пострадали 1,2 тыс. человек (показатель — 32,5 на 100 тыс. населения), что также на 18% ниже АППГ (39,7 на 100 тыс. населения).

В 2022 году в Татарстане за медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных животными, обратились 9,6 тысячи жителей республики.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко