Скончался гендиректор «Кукморской швейной фабрики»

В Минпромторге Татарстана сообщили о кончине генерального директора АО «Кукморская швейная фабрика» Рафаэля Голова. Он умер в возрасте 67 лет.

— Рафаэль Анатольевич запомнится нам как человек широкой души. Он талантливый руководитель, который внес большой вклад в развитие легкой промышленности Татарстана. Кукморская швейная фабрика под его руководством, пройдя долгий и славный путь, добилась больших успехов в производственной деятельности, активно участвовала в реализации социальных республиканских программ, — сказано в сообщении.

Рафаэль Голов начал трудовую деятельность в 1972 году на Кукморской меховой фабрике №9. Спустя 14 лет стал директором Кукморской швейной фабрики. Имеет почетные звания «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан, 2001 г.» и «Почетный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации», 2005 г.». В 2006 году был награжден медалью «За доблестный труд».

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Айрат Назипов