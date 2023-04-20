На капремонт семи татарстанских больниц выделят 222,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ГБУ «Главстрой РТ» выделит 222,6 млн рублей на капитальный ремонт семи больниц в Татарстане. Работу выполнит ООО СК «Алтын групп».

Согласно договору, объекты нужно будет сдать до 1 декабря 2023 года. Основная работа «Алтын групп» ждет в Сабинской центральной районной больницы. На ремонт здания терапевтического отделения с покупкой мебели и инвентаря ей выделили 72 млн рублей.

Чуть меньше 100 млн рублей подрядчик получит на капремонт здания Черемшанской районной больницы и ремонт здания инфекционного отделения Елабужской центральной районной больницы. В первом случае нужно уложиться в 51 млн рублей, во втором — в 46 млн.

Фото: zdrav.tatar.ru

Около 50 млн рублей потратят на капремонт трех казанских больниц. Городскую детскую больницу №1 отремонтируют за 29,3 млн рублей. Еще 20,3 млн достанутся городской больнице №12 на те же цели. Также 1,8 млн выделят на капремонт ДРКБ.

Кроме того, за 1,8 отремонтируют Бурметьевский фельдшерско-акушерский пункт Нурлатской районной больницы.

Как писало «Реальное время», до 1 декабря текущего года в Казани и Набережных Челнах проведут капитальный ремонт целого ряда объектов здравоохранения. Планируется, что на эти цели из республиканского бюджета будет выделено более 209 миллионов рублей. За эту сумму подрядчику предстоит не только «освежить» здания и помещения, но и благоустроить их окружающую территорию.



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Айрат Назипов