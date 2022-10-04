Космонавты с МКС пообщались с радиолюбителями Татарстана

Российские члены экипажа МКС пообщались по радиосвязи с радиолюбителями из Татарстана и студентами Гомельского государственного университета в рамках эксперимента «О Гагарине из космоса». Такие данные передает специальный корреспондент ТАСС космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин.

Он рассказал, что вместе с коллегой они провели несколько сеансов связи. Таким образом татарстанцам удалось пообщаться с космонавтами.

В ходе эксперимента «О Гагарине из космоса» с борта МКС на наземные приемники передали изображения, посвященные жизни первого космонавта Юрия Гагарина.

Фото: pixabay.com

9 августа спутник КНИТУ-КАИ формата CubeSat-3U вывели на орбиту Земли — запуск состоялся в 8.52 с космодрома Байконур. Всего запустили 16 малых космических аппаратов научно-образовательного проекта программы «Дежурный по планете». Среди них был и спутник «КАИ-1».

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Елизавета Пуншева