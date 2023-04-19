Подведены итоги грантового конкурса СИБУРа для школ и школьных лесничеств

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

СИБУР определил победителей IV грантового конкурса для школ и школьных лесничеств в рамках лесоклиматической программы «Зеленая формула» и программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В результате экспертной оценки лучшими были признаны десять проектов. Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и ценными призами для продолжения исследовательской и практической деятельности в области изучения лесов и охраны окружающей среды в 2023 году.



Всего на конкурс поступило 34 работы от школ, школьных лесничеств, учреждений дополнительного образования и волонтерских экологический организаций из Нижнекамска, Красноярска и Красноярского края, Тобольска и Тобольского района Тюменской области, а также Томской области. Наибольшее количество заявок было получено из Красноярского края — 22 работы.



Участники прислали на конкурс учебно-исследовательские работы, посвященные изучению видового разнообразия лесных растений и животных, с результатами, полученными в ходе посадок, мониторинга и контроля приживаемости саженцев дуба, кедра, тополя и других деревьев. Среди заявок также было немало проектов с природоохранными мероприятиями: акции по сохранению лесов от пожаров, разработка виртуальной Красной книги Тюменской области, волонтерские инициативы по благоустройству природных территорий и экологическому просвещению населения.



— Грантовый конкурс позволяет поддерживать школы и школьные лесничества, которые уделяют пристальное внимание природоохранной деятельности. Отмечу, что уровень подготовки исследовательских проектов в регионах присутствия СИБУРа растет: ребята выбирают интересные объекты исследований, стараются использовать современные методики и ориентированы на практический результат. Благодарю всех участников за предоставленные работы и желаю не останавливаться на достигнутом! — отметила руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елена Снежко.

Победителями конкурса стали:



1 место:

школьное лесничество «Лесные братья», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21», проект «Чистый лес сегодня, завтра — навсегда», г. Нижнекамск, Республика Татарстан;

МБОУ «Брянковская средняя школа № 5», проект «Интродукция дуба в условиях севера», п. Брянка, Красноярский край;

Школьное лесничество «Экошкола», «Средняя общеобразовательная школа №3», проект «Восстановление краснокнижного вида Чистец лесной», г. Назарово, Красноярский край.

2 место:

МАУ ДО «Дом детского творчества», проект «Красная книга VR/AR», г. Тобольск, Тюменская область;

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», проект «Изучение видов орнитофауны на экотропе», г. Тобольск, Тюменская область;

ОДО МАУ «Центр дополнительного образования детей города Ишима», проект «Мониторинг Синицинского бора», г. Ишим, Тюменская область.

3 место:

школьное лесничество «Жарки», МАОУ «Гимназия №10 имени А. Е. Бочкина», проект «Мониторинг экологического состояния районов рек Бирюса, Большой Терел, Малая Слизнева, Большая Слизнева и ручья Фокина», г. Дивногорск, Красноярский край;

школьное лесничество «Кедр», МАОУ «Сетовская средняя общеобразовательная школа», проект «Березовая роща», п. Сетово, Тюменская область;

школьное лесничество «Эдельвейс», МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 2», проект «Влияние бобров на р. Кеть», п. Белый Яр, Томская область.

Специальным призом жюри конкурса отметило работу «Возродим сибирский кедр!», которую провели учащиеся МКОУ «Поротниковской средней общеобразовательной школы» из п. Поротниково Томской области.



Помимо дипломов и ценных призов победители также получат от координаторов программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» необходимую экспертную и информационную поддержку при реализации своих проектов.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим»