В Казани планируют ввести абонементы на платную парковку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани разрабатывается проект по введению абонементов на платную парковку. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту исполкома города Амир Сафин.

— Предложения подготовлены, они сейчас на обсуждении, и в ближайшее время о них узнают жители и гости города, — цитирует его РБК «Татарстан».

Сафин стоимость абонементов не озвучил. Однако отметил, что она будет зависеть от района Казани, в котором парковка расположена. Город поделили на три зоны: центральную, близлежащие и отдаленные.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава комитета по транспорту добавил, что для людей, живущих в зоне «платности», могут ввести льготы. Также планируется ввести динамические тарифы на парковку в зависимости от загрузки.

Напомним, в субботу, 8 апреля, под мостом «Миллениум» на улице Подлужной в Казани открылась платная парковка. Она работает в тестовом режиме.

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Елизавета Пуншева