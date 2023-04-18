Ветеранам «ТАИФ-НК» показали, как работает уникальный КГПТО

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Без малого 40 лет Ольга Новикова проработала инженером-энергетиком. Начинала на строительстве ЭЛОУ АВТ-7, потом местом работы был нефтеперерабатывающий завод АО «ТАИФ-НК». Уже 10 лет Ольга Александровна на заслуженном отдыхе, но не забывает компанию, являясь идейным вдохновителем множества активностей с участием ветеранов предприятия. Именно ей принадлежит инициатива посмотреть, как работает новый, современный производственный Комплекс по переработке тяжелых остатков перегонки нефти, где 20 ветеранов предприятия побывали впервые.



— Очень хотелось посмотреть, и мы благодарны руководству компании, что предоставили нам такую возможность. Весьма интересно: это такая мощь, вызывает гордость за наших молодых последователей. Непередаваемые чувства от того, что они упорно шли к цели и в итоге освоили эту сложную технологию, — поделилась впечатлениями от поездки Ольга Новикова.

Экскурсия по уникальному татарстанскому производству, аналогов которому нет в мире, началась с инструктажа по технике безопасности. Далее — производственная площадка, где миссию экскурсовода на себя взял начальник производственно-технического отдела КГПТО Рамзил Минигулов. Он рассказал участникам экскурсии историю создания технологии глубокой переработки остатков переработки нефти с помощью угольной добавки и том, как она осваивалась на нижнекамской земле:



— Идея применять гидрогенизационные процессы для переработки угля и тяжелых масел пришла немецкому химику Фридриху Бергиусу еще в 1913 году, потом уже после Второй мировой войны разработкой и освоением этой технологии занялись многие компании, в том числе и компания KBR. И в 2012 году лицензию на нее приобрела компания «ТАИФ». Спустя год началось строительство нашего комплекса и через несколько лет ТАИФ-НК стал осваивать технологию VCC — Veba Combi Craсking в промышленных масштабах, была получена первая продукция.

Довольно компактный по площади, но мощный по объемам выпуска товарной продукции производственный комплекс в год способен перерабатывать порядка 3,6 млн тонн гудрона и вакуумного газойля, выдавая взамен высококачественные светлые нефтяные продукты с глубиной переработки 90% и выше. Пенсионерам показали все основные ступени технологического цикла: водородную установку, где чистота продукта для дальнейшего использования составляет 99,9999%, далее — установку по производству серы, а также вспомогательные цеха. В ходе экскурсии ветераны проявляли большой интерес ко всему, что рассказывал технолог, и активно задавали свои вопросы, получая тут же ответы на них:



— А что за уголь используют?



— Уголь специально для нас добывают на месторождениях Красноярского края, подвергают термическому воздействию и везут сюда в контейнерах. Добавляя его в объеме всего 1—1,5%, мы достигаем конверсии гудрона в 85—90% — такой глубины конверсии гудрона еще не достигли нигде в мире, — подчеркнул Минигулов.

Побывали ветераны и в лаборатории, где анализируется вся товарная продукция, и на главном объекте Комплекса — операторной, где высокопрофессиональные операторы ведут управление сложным технологическим процессом. Они зорко следят за его безопасностью, отметил начальник ПТО Комплекса: «В реакторе при давлении в 200 атмосфер в присутствии водорода самые «капризные» остатки нефтепереработки — тяжелые асфальтены, гудрон — расщепляются на молекулы, а на выходе мы получаем светлые продукты нефтепереработки — сжиженные углеводороды, нафту, дизельное топливо и другие продукты, которые затем отправляем нашим потребителям, в том числе и зарубежным».

Как подчеркнул начальник ПТО, технология, освоенная на КГПТО и успешно работающая, сегодня является единственной в мире, а корзина продукции этого производства охватывает практически весь рынок нефтепереработки.



Реклама АО «ТАИФ-НК»

— Мы видим, что наше дело продолжают очень грамотные специалисты, которые всем сердцем любят то, что они делают. Благодаря им теперь мы знаем почти все про эту супертехнологию, на которой действует КГПТО, — поделилась по пути в город Нина Полякова, которая проработала лаборантом на первом производстве «ТАИФ-НК» почти 18 лет.

— Нам все очень понравилось. Всегда нас так радушно встречают, поэтому хотим побывать и на других производствах родного предприятия. Думаю, следующим будет Завод бензинов, — поделилась планами в завершение экскурсионной поездки Ольга Новикова.

