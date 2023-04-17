Геннадий Онищенко: «В Казани создан мощный потенциал для развития здорового образа жизни»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани прошло заседание круглого стола на тему: «Актуальные направления научных исследований в сфере физической культуры и спорта». Обсуждались вопросы спортивной подготовки, питания, восстановления, сохранения здоровья и реабилитации.

— Сегодня в Татарстане, а прежде всего в Казани создан мощный потенциал для развития здорового образа жизни, для занятий физкультурой и, в равной степени, спорта высоких достижений. Спорт высоких достижений требует огромных сопровождений. Уже пора говорить о том, что нужно на генетическом уровне предопределять кто к чему больше расположен, видеть те риски, которые есть, — отметил во время пресс-подхода заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По его словам, важно развивать научные технологии для «еще более эффективного использования того потенциала, того уникального потенциала, который есть у национального университета физической культуры и спорта».

— Медицина сегодня со всеми ее возможностями не достаточна для выполнения национальных целей и задач. Очень важно использовать дополнительные инструменты для того, чтобы сохранить здоровье здоровых, для того, чтобы мы могли совершить прорыв в снижении смертности, в ожидаемой продолжительности жизни, — подчеркнул депутат Государственной думы Айрат Фаррахов.

Во время заседания проректор по научной работе международной деятельности ПГУФКСиТ, кандидат биологических наук, доцент Андрей Назаренко рассказал о том, какие работы ведутся по этому направлению. По его словам, на базе университета создается ДНК-тест «Выбор спорта, эффективное развитие генетического спортивного потенциала ребенка», проводятся многочисленные медико-биологические исследования состояния спортсменов, анализ функциональных данных и другое.

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Елизавета Пуншева