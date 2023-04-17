Кабмин Татарстана утвердил пять публичных приоритетов на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кабинет министров Татарстана утвердил реестр публичных приоритетов на 2023 год. Их список составлен на основе результатов социологических исследований, проведенных в прошлом году.

В реестр включены пять публичных приоритетов. На первом месте — сдерживание роста цен и тарифов, а также повышение качества товаров и услуг. За это направление проголосовало 59,5% опрошенных татарстанцев.

На втором месте — повышение уровня доходов (зарплат, пенсий и пособий) и социальной поддержки населения, за которое проголосовали 54% респондентов. Следующий приоритет — обеспечение доступности и качества услуг в соцсфере — 33,7% голосов.

Четвертый приоритет — повышение уровня личной культуры, нравственности населения. За это направление проголосовала почти треть татарстанцев — 32,3% участников социологического исследования.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Пятым приоритетом определено повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства. За это также проголосовал почти каждый третий житель Татарстана — 31,4%.

В перечне основных проблем, сформированном по результатам социологических исследований, высокий уровень расходов татарстанцев на продукты питания и ЖКУ, непрозрачность формирования платежей за жилищно-коммунальные услуги в связи с отсутствием документа, которым закрепляется единая форма платежного документа, снижение уровня жизни жителей, невысокий уровень их зарплат, пенсий и пособий. Жители республики также обратили внимание на недостаточно высокий уровень развития соцобслуживания и доступности медицинского обслуживания, снижение роли духовно-нравственного воспитания населения, невысокий уровень участия людей в общественных муниципальных и республиканских мероприятиях, а также отсутствие эффективного контроля за деятельностью предприятий ЖКХ.

В 2021 году в реестр публичных приоритетов в Татарстане также входило сдерживание роста цен и тарифов, повышение качества товаров и услуг, повышение уровня доходов населения. В списке было и противодействие взяточничеству и коррупции, снижение уровня безработицы и противодействие распространению COVID-19.



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Татьяна Демина