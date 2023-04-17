В Узбекистане пройдет голосование в рамках референдума по изменению Конституции страны

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

В Узбекистане 30 апреля пройдет всенародный референдум по пакету целого ряда изменений и дополнений в Конституцию, которая была принята в 1992 году, а поправки в нее ранее вносил только парламент республики — Олий Мажлис. Еще с прошлого года граждане Узбекистана внесли очень много предложений по изменениям в текст Основного закона.



— На основе предложений народа количество статей в проекте Конституции увеличилось со 128 до 155. Количество норм — с 275 до 434. То есть 65% текста Основного закона обновлено на основе предложений населения, — рассказал нам Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев.

По его словам, еще в мае 2022 года была создана Конституционная комиссия, которая собирала и обобщала обращения граждан. В ее состав вошли депутаты, сенаторы, ученые, специалисты, активные граждане.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

На первом этапе для подготовки проекта Конституции граждане внесли более 60 тысяч обращений, на втором этапе в ходе всенародного обсуждения поступило более 150 тысяч мнений, а после него — еще 10 тысяч предложений.

Проведение референдума Республики Узбекистан по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан» назначено на 30 апреля.

С 19 по 26 апреля будет проведено досрочное голосование.

Фариддин Насриев объяснил: это означает, что «граждане, которые постоянно или временно находятся на территории Российской Федерации, смогут отдать голос по проекту поправок как 30 апреля здесь, в Генконсульстве в Казани, так и в ходе предварительного голосования».

Полный текст интервью с генконсулом Узбекистана в Казани, в котором он рассказывает, почему каждый узбекистанец должен отдать свой голос на конституционном референдуме и как это смогут сделать те граждане, которые проживают в России, читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова