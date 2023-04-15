Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Пасхой

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Пасхой. «Реальное время» публикует полный текст поздравления:

«Уважаемые православные сограждане!

От всей души поздравляю вас с окончанием Великого поста и праздником Воскресения Христова.

Пасхальные торжества неизменно пробуждают в людях самые высокие, благородные чувства. Праздник Воскресения Христова олицетворяет собой стремление к духовному совершенствованию, идеалам добра и справедливости.

Сегодня православные верующие ощущают свою сопричастность к тысячелетним традициям христианства, нашей общей великой истории, проникаются уважением к незыблемым нравственным ценностям и обычаям предков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столь сложное время, которое переживает сегодня Россия, важно беречь и сохранять веру, приумножать в сердцах людей надежду на лучшее будущее, укреплять в обществе идеалы взаимоуважения и милосердия.

На протяжении многих лет мы являемся свидетелями и участниками позитивных процессов, происходящих в религиозной жизни республики, среди которых выделяется празднование ряда исторических юбилеев. Нынешний год также примечателен в данном отношении: исполняется 300 лет Казанской духовной семинарии — одному из старейших религиозных образовательных учреждений страны. Надеюсь, что празднование этого замечательного юбилея внесет свой вклад в дело укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Сердечно желаю вам, дорогие друзья, радостного пасхального настроения, Божией помощи во всех благих начинаниях, мира, оптимизма, добра и благополучия! Счастливой вам Пасхи!»

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов