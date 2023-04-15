Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Пасхой
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Пасхой. «Реальное время» публикует полный текст поздравления:
«Уважаемые православные сограждане!
От всей души поздравляю вас с окончанием Великого поста и праздником Воскресения Христова.
Пасхальные торжества неизменно пробуждают в людях самые высокие, благородные чувства. Праздник Воскресения Христова олицетворяет собой стремление к духовному совершенствованию, идеалам добра и справедливости.
Сегодня православные верующие ощущают свою сопричастность к тысячелетним традициям христианства, нашей общей великой истории, проникаются уважением к незыблемым нравственным ценностям и обычаям предков.
В столь сложное время, которое переживает сегодня Россия, важно беречь и сохранять веру, приумножать в сердцах людей надежду на лучшее будущее, укреплять в обществе идеалы взаимоуважения и милосердия.
На протяжении многих лет мы являемся свидетелями и участниками позитивных процессов, происходящих в религиозной жизни республики, среди которых выделяется празднование ряда исторических юбилеев. Нынешний год также примечателен в данном отношении: исполняется 300 лет Казанской духовной семинарии — одному из старейших религиозных образовательных учреждений страны. Надеюсь, что празднование этого замечательного юбилея внесет свой вклад в дело укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия.
Сердечно желаю вам, дорогие друзья, радостного пасхального настроения, Божией помощи во всех благих начинаниях, мира, оптимизма, добра и благополучия! Счастливой вам Пасхи!»
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