На окраине Менделеевска произошел серьезный пожар — его потушили спустя 4 часа

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На окраине Менделеевска загорелась сухая трава. Огонь подошел к Камашевскому кладбищу по улице Гора Революции, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

— Силы Менделеевского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара 1БИС. Удалось не допустить распространения огня на могилы. Горели трава и кладбищенский мусор, — рассказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в 13.40. Локализация была объявлена в 15.37, ликвидация открытого горения — в 18.05. Пострадавших нет.

Накануне в двух поселках Мамадышского района Татарстана загорелась трава. Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь перекинулся на строения в поселке Новый Закамский. В результате инцидента в населенном пункте полностью сгорели жилой дом, сарай, автомобиль и две бани. Людей эвакуировали. С пожаром удалось справиться спустя почти 8 часов.

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Айрат Назипов