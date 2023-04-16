Россияне начали массово интересоваться недостроями
Интерес россиян к недостроенным домам с прошлого года вырос на 27%. Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
— Основная причина такого роста — в появлении ипотеки на завершение строительства собственными силами по льготной ипотеке, ставки по ней сейчас на уровне 7—8%, плюс на рынке достаточно много недооцененных объектов, которые раньше не пользовались спросом из-за отсутствия доступных ипотечных программ для их приобретения, из-за чего хорошо просели в цене, — считает Сауков.
По словам эксперта, дисконт на подобные объекты нередко доходит до 20—25% от их реальной рыночной стоимости, поскольку часть таких домов начинали возводить еще до резкого скачка цен на стройматериалы.
Напомним, в Казани посуточная аренда жилья на майские праздники подешевела за год на 6%. Квартиросъемщик заплатит в среднем до 4 470 рублей в сутки.
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