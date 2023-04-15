Во время празднования Пасхи пожарную безопасность в храмах Татарстана обеспечат 230 сотрудников МЧС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Обеспечивать безопасность во время православного праздника будут 230 сотрудников МЧС. Они будут дежурить в храмах Татарстана во время празднования Пасхи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пасхальные молебны пройдут в ночь с 15 на 16 апреля в 228 храмах Русской православной церкви, в том числе в 42-х в Казани.

— Все задействованные объекты проверены и обследованы органами федерального государственного пожарного надзора на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Всего проведено 222 профилактических визита на культовые объекты, задействованные в проведении пасхальных мероприятий, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Пасху православные отмечают в этом году 16 апреля. Сегодня, 15 апреля, в 23.00, в столице Татарстана в соборе Казанской иконы Божией Матери пройдет праздничное богослужение.

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Айрат Назипов