В двух поселках Мамадышского района Татарстана загорелась трава — огонь перекинулся на дома

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В поселках Старый Закамский и Новый Закамский загорелись трава и камыш. Сообщение о пожаре поступило еще в 10.34.

Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь перекинулся на строения в поселке Новый Закамский. В результате инцидента в населенном пункте полностью сгорели жилой дом, сарай, автомобиль и две бани. Людей эвакуировали. В населенном пункте Старый Закамский сгоревших строений нет.

Спустя больше пяти часов огонь охватил сухую растительность на площади 2 га в труднодоступной местности. Тушение пожара продолжается.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

— Всего на тушение пожара привлечено от РСЧС 105 человек и 42 единицы техники, в том числе от МЧС — 81 человек и 27 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 12 га сухой растительности и 113 кв. метров строений, — рассказали в ГУ МЧС России по Татарстану.

Напомним, в Татарстане в связи с высокой пожарной опасностью лесов (IV класс) объявили штормовое предупреждение. Оно продлится до 20 апреля.



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Айрат Назипов