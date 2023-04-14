Исследование: почти половина казанцев заинтересованы беспилотниками-аэротакси

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Казани почти половина опрошенных — 47% — заявили, что заинтересованы в беспилотниках-аэротакси. Треть — 31% — готовы воспользоваться ими после всех необходимых испытаний, говорится в результатах исследования компании «Транспорт будущего».

Без негатива относятся к беспилотникам и считают, что машины уже давно помогают людям, 38% казанцев. Каждый десятый уверен, что их следует использовать при мониторинге окружающей среды.



Что касается беспилотников-аэротакси, то почти каждый четвертый казанец — 23% — уверен, что люди пересядут на аэротакси через 10 лет. Еще 18% считают, что это произойдет раньше — в ближайшие 3—5 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Каждый третий казанец — 32% — хочет скорее протестировать беспилотник-аэротакси. Желающих больше среди женщин, чем среди мужчин: 46% и 23% соответственно.

13% респондентов из Казани заявили, что готовы заплатить за поездку такую же сумму, как и за поездку на привычном такси-автомобиле в час пик. Еще 28% рассказали, что могут потратить и несколько тысяч рублей, а почти четверть — 24% — десятки тысяч рублей.

Напомним, России к 2030 году понадобится около одного миллиона специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотников. Сейчас насчитывается около 100 тысяч специалистов в этой сфере.

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Антон Гаврилов