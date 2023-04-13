ФСБ обвинила Пентагон в разработке кибератак против России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кибератаки против России разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона. Об этом пишет RT со ссылкой на ФСБ.

Уточняется, что разработка ведется «во взаимодействии с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan — США, RedHack — Турция, GNG — Грузия, Squad 303 — Польша и другие) хакерскими группировками».

В ведомстве считают, что США пытаются скрыть причастность к кибератакам на Россию и делают вид, что автором таких нападений является украинская группировка IT Army of Ukraine.

Фото: pixabay.com

Всего в 2022 году было зафиксировано более 5 тысяч хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру, подчеркнули в ФСБ.

В начале февраля заместитель директора, созданного ФСБ национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов на полях пленарного заседания «Инфофорум-2023» заявил, что российская инфраструктура стала чаще подвергаться кибератакам после начала спецоперации на Украине. Он также отметил, что выросла скорость исполнения подобных атак.

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Айрат Назипов