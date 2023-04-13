Власти Казани утвердили проект планировки территории восточнее жилого массива Вишневка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский исполком утвердил проект планировки территории восточнее жилого массива Вишневка в Советском районе города. Информация опубликована в постановлении исполкома.

В этой зоне будут построят многоэтажные жилые дома, школы, дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и т.д.

— Потребность в детских дошкольных учреждениях обеспечивается: проектируемыми детскими общеобразовательными учреждениями на 340 мест и на 220 мест, расположенными на проектируемой территории. Потребность в общеобразовательных учреждениях обеспечивается проектируемой школой на 1 224 места, — сказано в документе.

Фото: скриншот проектной документации

Поликлиника должна быть со взрослым отделением на 315 посещений в смену и детским — на 105 посещений в смену. Для нее выделен участок площадью в 1,06 га.

В декабре прошлого года «Реальное время» подробно писало о планах построить рядом с Вишневкой два жилых микрорайона. Подробности можно узнать в большом материале.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов