Облака МТС стали ближе к татарстанскому бизнесу

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

МТС сообщает о расширении федеральной зоны покрытия облачного провайдера #CloudMTS с четырех до одиннадцати российских регионов, первым из которых стал Татарстан.

Площадка в Казани организована на собственной телеком-инфраструктуре МТС. Ее отличительная особенность в том, что при создании использовались программно-определяемые системы хранения данных. Эти решения позволяют развертывать облако без привязки к оборудованию конкретного производителя, они более экономичные, не менее производительные и отказоустойчивые, чем классические системы хранения данных в дата-центрах.

— Начиная с прошлого года мы фиксируем кратное увеличение потребления облачных сервисов бизнесом Татарстана. Часть компаний республики снижают затраты на покупку «железа», кто-то перенес свою виртуальную инфраструктуру от западных провайдеров для обеспечения сохранности данных. Наступающая эпоха граничных вычислений дает возможность обработки данных не только на удаленных серверах, а непосредственно на ресурсах, которые находятся ближе к пользователю. Такой формат дополнительно поможет ускорить передачу данных и усилить информационную безопасность. Теперь промышленные, нефтегазовые компании и ретейлеры, которые больше всего проявляют интерес к новой технологии, смогут пользоваться решением и в Татарстане, — рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Республике Татарстан.

Технологии граничных вычислений МТС уже доступны в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Владивостоке. Новые сегменты облака, кроме Татарстана, запускаются в Краснодарском крае, Свердловской, Пермской, Тюменской, Иркутской и Нижегородской области.

