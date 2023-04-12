ФБР рассказало об уловке хакеров по передаче вредоносного ПО через зарядник

Федеральное бюро расследований (ФБР) США призвало граждан не пользоваться общественными USB-зарядками в торговых центрах, аэропортах и отелях ввиду риска столкновения с хакерами в киберпространстве, сообщает РБК

— Злоумышленники придумали способы использования общедоступных USB-портов для внедрения на устройства вредоносных программ и ПО для мониторинга, — напомнило ФБР в соцсетях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)/Максим Платонов

Вместе с тем отмечается, что уловка, которой пользуются сейчас хакеры, не новая. Данный метод известен уже давно и называется Juice Jacking.

По мнению экспертов, защититься от злоумышленников можно, используя в незнакомых местах внешние аккумуляторы, традиционные розетки и собственное зарядное устройство.

Напомним, 7 апреля банк России рассказал о новом виде мошенничества — злоумышленники теперь могут обойтись без данных карт, им достаточно QR-кода. Отмечалось, что злоумышленники звонят клиентам банков под видом сотрудников банка и сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета, а затем просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Мошенники рассчитывают на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться. Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

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Антон Гаврилов