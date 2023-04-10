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Илон Маск изменил свое имя в Twitter на Гарри Больц

22:19, 10.04.2023
Илон Маск изменил свое имя в Twitter на Гарри Больц
Фото: скриншот

Американский предприниматель Илон Маск изменил свое имя в Twitter на Гарри Больц. Такое решение он не объяснил, но опубликовал твит:

    «Выдавать себя за других неправильно!»

    Также Маск не пояснил, кто такой Гарри Больц.

    Фото: pixabay.com

    В декабре прошлого года Илон Маск сообщил, что уйдет с должности директора компании Twitter сразу, как только найдет себе замену.

    Однако бизнесмен не собирается полностью покидать компанию: он планирует возглавить отделы по программному обеспечению и обслуживанию серверов. 12 декабря предприниматель организовал опрос среди пользователей сети о том, должен ли он уйти с поста главы. Больше половины участников опроса проголосовали за его уход с поста главы Twitter. Голосование продлилось 12 часов. Свое мнение высказали более 17,5 млн пользователей.

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    Елизавета Пуншева
    ТехнологииОбщество

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