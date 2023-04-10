Илон Маск изменил свое имя в Twitter на Гарри Больц

Фото: скриншот

Американский предприниматель Илон Маск изменил свое имя в Twitter на Гарри Больц. Такое решение он не объяснил, но опубликовал твит:



«Выдавать себя за других неправильно!»

Также Маск не пояснил, кто такой Гарри Больц.

Фото: pixabay.com

В декабре прошлого года Илон Маск сообщил, что уйдет с должности директора компании Twitter сразу, как только найдет себе замену.



Однако бизнесмен не собирается полностью покидать компанию: он планирует возглавить отделы по программному обеспечению и обслуживанию серверов. 12 декабря предприниматель организовал опрос среди пользователей сети о том, должен ли он уйти с поста главы. Больше половины участников опроса проголосовали за его уход с поста главы Twitter. Голосование продлилось 12 часов. Свое мнение высказали более 17,5 млн пользователей.



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Елизавета Пуншева