Илон Маск изменил свое имя в Twitter на Гарри Больц
Американский предприниматель Илон Маск изменил свое имя в Twitter на Гарри Больц. Такое решение он не объяснил, но опубликовал твит:
«Выдавать себя за других неправильно!»
Также Маск не пояснил, кто такой Гарри Больц.
В декабре прошлого года Илон Маск сообщил, что уйдет с должности директора компании Twitter сразу, как только найдет себе замену.
Однако бизнесмен не собирается полностью покидать компанию: он планирует возглавить отделы по программному обеспечению и обслуживанию серверов. 12 декабря предприниматель организовал опрос среди пользователей сети о том, должен ли он уйти с поста главы. Больше половины участников опроса проголосовали за его уход с поста главы Twitter. Голосование продлилось 12 часов. Свое мнение высказали более 17,5 млн пользователей.
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