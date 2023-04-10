В Театре имени Габдуллы Кариева прошла пятая режиссерская лаборатория TAMGA

Фото: Пресс-служба театра имени Кариева

В Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Кариева завершилась V режиссерская лаборатория TAMGA. Как и в предыдущие годы, она продлилась 6 дней — с 3 по 8 апреля. Темой лаборатории стала фантастика. Традиционно для участия были приглашены молодые режиссеры, имеющие опыт работы с детскими и подростковыми постановками, а также театральные критики. В постановках принимали участие как актеры труппы нашего театра, так и студенты КазГИКа.

В этом году приглашенными режиссерами стали Олег Молитвин, главный режиссер Томского театра и драмы, Лидия Хазова, являющаяся участницей экспериментальной программы государственного академического театра имени Моссовета, и Степан Пектеев, осуществивший ряд независимых театральных проектов.

Первый эскиз режиссера Олега Молитвина «Тубагач» был поставлен по мотивам одноименного рассказа Шамиля Идиатуллина. Действие происходило на утопической планете «Лучшая». Группа колонизаторов с Земли, на словах бредящих идеей возвращения домой, а на деле наслаждающихся райской реальностью «Лучшей», не спешит реализовывать план по отбытию обратно на Землю. Чего же на самом деле желают колонизаторы? В этом вопросе зрителю помогал разобраться любознательный мальчик Булгак.

Фото: пресс-служба театра имени Кариева

Второй эскиз режиссера Лидии Хазовой «Заграничная принцесса» переносил во Вселенную, созданную Киром Булычевым, где девочка Алиса Селезнева вместе со своими друзьями на планете Пенелопа переживала множество приключений. Интерпретация получилась не слишком удачной. Не хватало игры с советским антуражем, с детства знакомые образы героев казались чужими и не похожими на своих литературных прототипов. На сцене не хватило декораций, эстетику далеких миров и космоса передать не удалось. Визуальная сторона спектакля и текст как будто были не согласованы друг с другом. Фантастика в этой постановке если и была, то только в кавычках.

Третий, заключительный эскиз «По дороге домой», поставленный режиссером Степаном Пектеевым по мотивам рассказа Адлера Тимергалина, рассказывал о нелегкой дороге космических странников домой на Землю. Вынужденная посадка на незнакомой планете погружала экипаж звездолета в гипнотические сны древней цивилизации, где каждый герой встречается с чем-то неожиданным.

На обсуждении критики Жанна Зарецкая, Оксана Кушляева и Екатерина Рябова оценили постановки с профессиональной точки зрения. К примеру, на обсуждении второго эскиза все критики сошлись во мнении, что по театральным меркам образы получились нецельными, а режиссеру стоило лучше простраивать линию взаимоотношений между персонажами и уделить внимание связности и логике повествования.

Традиционно из лабораторных эскизов могут вырасти полноценные спектакли, которые войдут в репертуар театр.

Валерия Конышева