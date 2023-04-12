Заводская романтика: «Казаньоргсинтез» посетила новая группа промышленных туристов

Фото: пресс-служба КОСа

На прошлой неделе сотрудники КОСа провели вечернюю экскурсию для своих коллег — представителей химической отрасли города и студентов профильных направлений.

Визит по традиции начался с инструктажа по безопасности, далее, получив средства индивидуальной защиты и переодевшись в спецовки (этого требует система безопасности предприятия), экскурсанты отправились на производство. Для них была организована обзорная автобусная экскурсия по промышленной площадке с посещением нескольких цехов предприятия.

Так как экскурсанты были «в теме» происходящих процессов, вопросы от них в адрес работников «Казаньоргсинтеза» были серьезные: начиная от условий работы сотрудников, заканчивая нюансами технологических процессов и вопросами сбыта продукции.

По итогам экскурсии коллег-химиков в первую очередь впечатлила открытость КОСа.

— Поскольку у меня профиль деятельности так или иначе связан с химической промышленностью, было интересно посмотреть, как изменилась жизнь на заводе со сменой собственников. Вот эта политика открытости очень впечатлила. Особенно ценно было, что экскурсию вели несколько сотрудников, у каждого своя сфера ответственности. Мы пообщались и с работниками в цехах. Получили ответы на все вопросы. И это все бесплатно. Промышленный туризм — очень интересная инициатива СИБУРа, если они и дальше будут это направление развивать, думаю, будет очень полезно. Даже просто для того, чтобы увидеть эту заводскую романтику, красиво подсвеченные технологические установки, стоит сюда прийти, — рассказала руководитель службы инжиниринга и инноваций Центра кластерного развития РТ Александра Карташова.

— Фактически можно с улицы к ним постучаться, они открыты, они принимают. Я лично просто нашла их во «ВКонтакте», написала и попала на экскурсию. Знаю, что такой опыт промышленного туризма очень активен в Европе, рада, что сейчас это дошло и до наших компаний. Это очень важно, в первую очередь для профориентации. Да и просто для активных жителей Казани, потому что мы живем в одном городе с этим заводом, хочется его понимать, — поделилась впечатлениями начальник отдела экономического анализа «Татнефтехиминвест-холдинга» Евгения Пылаева.

Реклама ПАО «Казаньоргсинтез». Фото: пресс-служба КОСа

Оценили туристы и состояние установок, и огромное внимание к вопросам экологии.

— Все те цеха, которые нам показали, впечатлили и порадовали современным оборудованием. Радует, что предприятие так активно снижает свое воздействие на окружающую среду. Лично меня, как жительницу Кировского района Казани, эта экскурсия успокоила — такое соседство не во вред здоровью, — отметила Александра Карташова.

По словам туристов, промышленный туризм, развивающийся на «Казаньоргсинтезе», позволяет не только познакомиться с предприятием, но и напитаться гордостью за свой город и республику.

— В ходе экскурсии сложно было не ощутить масштаб и значимость предприятия для Казани и Татарстана в целом. Огромная территория, эффективное производство и грамотная транспортировка готовой продукции, это все можно было увидеть и почувствовать на территории завода. Заметно, что особое внимание сотрудники уделяют и экологической политике предприятия. КОС не осуществляет выбросов вредных веществ в атмосферу, на территории не пахнет газом, а за уровнем загазованности следят специальные машины в режиме реального времени, — отметил студент второго курса КНИТУ Георгий Моругин. — Экскурсия мне очень понравилась. Я узнал много нового, пообщался с людьми моей профессии и получил много мотивации на саморазвитие.

— Предприятие — единственный производитель в России и даже в СНГ некоторых продуктов. Гордость переполняет! Такая мощь! Девять вечера, а работа кипит! — делились гости впечатлениями в процессе экскурсии.

Радифа Мингалева