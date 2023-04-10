В работе Rutube применяют искусственный интеллект

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В работе Rutube применяются технологии нейросети. Они уже используются при модерации контента, а в скором времени появятся и в рекомендательной системе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу видеохостинга.

— Нейросети — это, безусловно, интересное и перспективное направление для национального видеохостинга. На данный момент мы уже применяем эти технологии для премодерации и постмодерации загружаемого контента, чтобы снизить количество ручной работы. Помимо этого, мы делаем первые шаги в использовании нейросети для развития рекомендательной системы на Rutube: она работает на базе машинных алгоритмов, — рассказали в пресс-службе платформы.

По словам специалистов, внедрение нейросетей планируется и в области поддержки пользователей.

— О датах полноценного запуска говорить еще рано, сейчас мы еще находимся в поисках надежных партнеров для реализации этой идеи, — сообщили в Rutube.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Несмотря на отсутствие повсеместного пользования, Rutube — достаточно старая платформа. Она была запущена в 2006 году. Затем, в 2008 году, перешла во владение «Газпром-Медиа». Однако до 2021 года особых обновлений там не происходило.

Напомним, как рассказывал в прошлом году заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг», руководитель видеохостинга Rutube Александр Моисеев, российская платформа не преследует цели полностью заместить YouTube. Это связано в том числе с разницей в контенте. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин