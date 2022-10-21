Моисеев: Rutube не соперничает с YouTube, но надеется его заменить

Сегодня в одном из зданий КФУ прошла онлайн-лекция «Российские медиа в современном киберпространстве». В качестве спикера пригласили заместителя генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг», генерального директора видеохостинга Rutube Александра Моисеева. В ходе лекции медиаменеджер рассказал об уникальности платформы, с какими сложностями сталкивается команда и какие задачи стоят перед ней на данный момент.

«Rutube, в отличие от ряда зарубежных платформ, полностью выполняет законодательство Российской Федерации»

Несмотря на отсутствие повсеместного пользования, Rutube — достаточно старая платформа. Она была запущена в 2006 году. Затем, в 2008 году, перешла во владение «Газпром-медиа». Однако до 2021 года особых обновлений там не происходило.

По словам Моисеева, в декабре этого года руководство платформы утвердило новый план развития. Холдинг должен был значительно видоизмениться в апреле. Однако, ситуация на политической арене не позволила воплотить его в полной мере. Несмотря на это, в задуманный срок Rutube все-таки приобрел некоторые обновления: изменился логотип и оформление веб-версии сайта и мобильного приложения. В итоге, к апрелю платформе удалось привлечь тот объем аудитории, который планировалось набрать лишь к концу года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Также Моисеев рассказал про мощную кибератаку 9 мая, из-за чего сайт был недоступен пару дней.

— На самом деле, при таком уровне атаки восстановить полностью платформу за 2 дня, на тот момент, и полностью восстановить, переиндексировать всю базу видео — это, в общем, задача довольно-таки сверхчеловечная, — отметил генеральный директор хостинга.

Кроме того, гендиректор Rutube добавил, что видеохостинг соблюдает российские законы.

— Rutube, в отличие от ряда зарубежных платформ, полностью выполняет законодательство Российской Федерации. У нас запрещены определенные типы видео к выкладыванию и распространению. В целом, у нас дети есть в аудитории, поэтому мы соблюдаем эти правила и были вынуждены много-много видео отправлять на модерацию, — объяснил спикер.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Rutube — замена YouTube?

Одна из самых насущных тем о Rutube, само собой, касается другого, более известного видеохостинга — YouTube. В ходе лекции почти каждый второй вопрос из зала, так или иначе, задевал тему замещения зарубежной платформы на российский аналог.

По словам, Моисеева, Rutube не преследует цели полностью заместить более известную зарубежную платформу. Это связано, в том числе, с разницей в контенте.

— С одной стороны, все-таки, своя альтернатива есть. Она хорошая, она работает. Наверное, у нас нет самоцели загрузить зарубежный контент. <...> Мы хотим иметь национальный контент <...> Когда полностью заместим? Когда мы полностью удовлетворим все потребности авторов, которые приходят на платформу, — объяснил он.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Кроме того, другой причиной, почему российский видеохостинг пока не собирается заменять американский, является то, что из работы аналогичной по функционалу платформы можно многое почерпнуть для себя.

— В автоспорте есть очень важное правило. Кто ваш главный соперник? Пока ваш главный соперник имеет имя и фамилию конкретную, то, скорее всего, прогресс будет долгим. В автоспорте главный соперник — это я сам. Нужно с каждым кругом быть на маленькую долю секунду лучше, чем на предыдущем, — отметил гендиректор Rutube. Однако после этого признался, что доля чувства соперничества по отношению к YouTube все же присутствует.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Отвечая на вопрос о том, насколько успешным будет переход аудитории и авторов на Rutube в случае блокировки иностранного аналога, гендиректор выразился так: «Очень много есть веток, куда это может пойти». По его словам, точно произвести такие расчеты на данном этапе невозможно.

Позже из зала задали вполне конкретный вопрос: «Предположим, что YouTube становится недоступным для российских пользователей уже завтра. Вы готовы встать на замену?". Однако Моисеев не смог дать такого же конкретного ответа.

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Елизавета Пуншева