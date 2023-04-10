Из-за параллельного импорта в Россию возник дефицит складов в СНГ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Параллельный импорт в Россию выявил проблему в странах СНГ со складской инфраструктурой. Из-за его роста в транзитных странах становится все труднее найти подходящие помещения, пишет «Коммерсантъ».

По сведениям издания, свободные площади практически полностью отсутствуют в Казахстане, Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане. В Белоруссии же они составляют не более 2,8% из 1,6 миллиона квадратных метров на готовых объектах, в Узбекистане — 4,5% от 207 тысяч квадратных метров.



Уточняется, что нехватка складской инфраструктуры осложняет дальнейший рост объемов параллельного импорта в Россию.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о других проблемах, связанных с параллельным импортом. Например, с начала марта в Турции начали блокировать оформление транзита санкционных грузов, поставляемых в Россию в рамках параллельного импорта. Но позднее страна частично возобновила в РФ транзит санкционных товаров.

Также СМИ отмечали, что Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию. В стране начала функционировать онлайн-система, которая отслеживает все товары, ввозимые и вывозимые из-за рубежа.

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Айрат Назипов