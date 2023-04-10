Начальник управления городского хозяйства Набережных Челнов покинул свой пост

В Набережных Челнах должность начальника управления городского хозяйства покинул Ильдар Гайнуллин. Он проработал на этой должности больше двух лет — с февраля 2021 года.

Как рассказал Гайнуллин Chelny-biz.ru, с поста он ушел еще в прошлую пятницу. Сейчас находится в краткосрочном отпуске.

Также стало известно, что молодому специалисту уже поступил ряд предложений о работе, в том числе в другом городе.

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев (архив)

Ильдар Гайнуллин работал в системе ЖКХ с 2011 года. Пост главного хозяйственника автограда он занял в 2021 году. Подробности можно прочитать в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов