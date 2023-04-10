Татарстан оказался на 11-м месте в рейтинге регионов России по доле просроченных кредитов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В 79 российских регионах в 2022 году ухудшилась платежная дисциплина заемщиков. «РИА Новости» провело исследование, составив рейтинг регионов по доле просроченных кредитов по состоянию на 1 марта.

Так, Татарстан оказался на 11-м месте: доля просроченных кредитов перед банками составила 3,23% (а размер ссудной задолженности на численность экономически активного населения — 389 тыс. рублей). В прошлом году республика занимала 12-е место с показателем в 3,04% (352 тыс. рублей).

Сразу за Татарстаном расположилась Москва: там доля просроченных кредитов составляет 3,27% (468 тыс. рублей). Говоря о Санкт-Петербурге, стоит отметить, что он занимает 4 место с показателем в 2,61% (498 тыс. рублей)

Изменение задолженности татарстанцев за 12 месяцев к 1 марта этого года составило 10,4%.

На первом месте в рейтинге расположился Севастополь — доля «просрочек» в регионе составила 1,97% (132 тыс. рублей).



На последних местах с худшими результатами оказались Северная Осетия — 7,84% (265 тыс. рублей) и Ингушетия — 10,16% (42 тыс. рублей).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Говоря о России в целом, в исследовании сказано, что в среднем по стране доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта оценивалась в 4,03% (в прошлом же году показатель составлял 3,85%). Ссудная задолженность на численность экономически активного населения составила 365 тыс. рублей — на 8,7% выше, чем год назад (333 тыс. рублей).



В России до максимального уровня с мая 2021 года выросло количество ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней. В январе этого года показатель просроченной ипотеки вырос на 9,3% — до максимальных с мая 2021 года 30,4 тысячи ссуд. В годовом выражении увеличение составило 15,4%. Объем «плохой» ипотеки увеличился на 11% в месячном выражении и на 12% в годовом выражении — до 63,1 миллиарда рублей.



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Илина Хакимова