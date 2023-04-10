В Казани сегодня ожидается до +15 градусов

В понедельник, 10 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков и северо-западный ветер до 5—10 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.



Днем температура воздуха в Казани составит от +13 до +15 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +7 до +11°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сухая и умеренно-теплая погода ожидается в начале этой недели. В дневное время температура воздуха составит от +10 до +15 градусов.

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Елизавета Пуншева