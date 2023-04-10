Юрист рассказал, какое расстояние должно быть между жилым сектором и свалкой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мусорные контейнеры должны быть удалены от жилых домов не менее, чем на 20 метров, но не более, чем на 100 метров. Об этом «Известиям Мордовии» сообщил заслуженный юрист России и Мордовии Иван Филимонов.

— По ранее действующим СанПинам 42-128-4690-88 и 2.1.7.3550-19, места для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В настоящее время максимальная удаленность мусорной площадки от жилых домов законодательно не урегулирована, — отметил он.

Филимонов также добавил, что коммунальщики правомерно рассчитывают плату за мусор с учетом прописанных в доме родственников. Чтобы перестать платить за не проживающих родственников (которые не являются собственниками дома), следует обратиться к региональному оператору за перерасчетом.

Напомним, по состоянию на конец 2022 года задолженность жителей России за вывоз мусора оценивалась в 90,9 миллиарда рублей. По итогам прошлого года собираемость платежей за вывоз мусора составила 91,6%. С каждым годом показатель увеличивается. В 2019-м он оценивался в 77,7%, в пандемийном 2020-м — 85,7%, а в 2021-м он достиг отметки в 90,7%.

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Елизавета Пуншева