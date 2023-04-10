Юрист рассказал, какое расстояние должно быть между жилым сектором и свалкой
Мусорные контейнеры должны быть удалены от жилых домов не менее, чем на 20 метров, но не более, чем на 100 метров. Об этом «Известиям Мордовии» сообщил заслуженный юрист России и Мордовии Иван Филимонов.
— По ранее действующим СанПинам 42-128-4690-88 и 2.1.7.3550-19, места для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В настоящее время максимальная удаленность мусорной площадки от жилых домов законодательно не урегулирована, — отметил он.
Филимонов также добавил, что коммунальщики правомерно рассчитывают плату за мусор с учетом прописанных в доме родственников. Чтобы перестать платить за не проживающих родственников (которые не являются собственниками дома), следует обратиться к региональному оператору за перерасчетом.
Напомним, по состоянию на конец 2022 года задолженность жителей России за вывоз мусора оценивалась в 90,9 миллиарда рублей. По итогам прошлого года собираемость платежей за вывоз мусора составила 91,6%. С каждым годом показатель увеличивается. В 2019-м он оценивался в 77,7%, в пандемийном 2020-м — 85,7%, а в 2021-м он достиг отметки в 90,7%.
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