В России заочно арестовали офицера Главного управления разведки Украины

Офицера Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Александра Гурко заочно арестовали по обвинению в вербовке исполнителей международных актов терроризма на территории проведения спецоперации России на Украине.



— Вынесено постановление о привлечении Александра Гурко в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 361 ч. 2 УК РФ, как склонение, вербовка, вооружение лица в целях совершения акта международного терроризма — совершение вне пределов РФ взрыва <...> в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года, — передает ТАСС постановление суда.

Там отмечается, что в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции в РФ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Гурко фигурирует в деле гражданина Украины Павла Запорожца, который обвиняется в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая. Из материалов дела следует, что в настоящий момент Гурко скрывается от органов следствия.

В связи с этим он объявлен в международный розыск.

В ноябре прошлого года Вахитовский райсуд Казани постановил заключить под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории России председателя правления «Укртатнафты» Павла Овчаренко и украинского бизнесмена Александра Ярославского.

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Илина Хакимова