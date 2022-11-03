Казанский суд заочно арестовал предправления «Укртатнафты» Овчаренко и бизнесмена Ярославского

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председателя правления «Укртатнафты» Павла Овчаренко и украинского бизнесмена Александра Ярославского постановили заключить под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории России. Меру пресечения избрал Вахитовский райсуд Казани, передает корреспондент «Реального времени».

Сегодня в суд поступили новые ходатайства о заочном аресте фигурантов дела о хищении 800 тысяч тонн нефти. Следователи ГСУ МВД по Татарстану просили избрать меру пресечения для председателя правления «Укртатнафты» Павла Овчаренко и бизнесмена Александра Ярославского — с момента их экстрадиции либо задержания на территории России.

Защита Овчаренко указала, что считает проведение заседания без него незаконным — оснований полагать, что он скрывается, нет, поскольку у Овчаренко нет российского гражданства.

Накануне Вахитовский суд заочно арестовал двух украинских олигархов — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Всей четверке фигурантов уже предъявлены заочные обвинения.



По версии следствия, с декабря 2006-го по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, украинский бизнесмен Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили 800 тыс. тонн нефти на $400 миллионов. Ее поставило ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины.

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Маргарита Головатенко