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В Казани сегодня ожидается до +13 градусов

06:26, 09.04.2023
В Казани сегодня ожидается до +13 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 9 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков и северо-восточный ветер порывами до 2—7 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем температура воздуха в Казани составит от +11 до +13 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +10 до +15°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сухая и умеренно-теплая погода ожидается и в начале следующей недели. В дневное время температура воздуха составит от +10 до +15 градусов.

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