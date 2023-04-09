В Казани сегодня ожидается до +13 градусов

В воскресенье, 9 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков и северо-восточный ветер порывами до 2—7 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.



Днем температура воздуха в Казани составит от +11 до +13 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +10 до +15°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сухая и умеренно-теплая погода ожидается и в начале следующей недели. В дневное время температура воздуха составит от +10 до +15 градусов.

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