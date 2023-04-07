Правительство России одобрило эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России»
Российское правительство одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России». Проект запустят с 1 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
— Сообщаем, что законопроект одобрен и будет внесен в Государственную думу в установленном порядке, — отметили в пресс-службе.
Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте «Почты России», причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.
Эксперимент планируют провести в Москве. Он продлится по 31 июля 2026 года.
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