FLAMAX И КГАСУ представили главе Минобрнауки России разработку по импортозамещению в водоснабжении

Фото: пресс-служба ООО «Фламакс»

Сегодня министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетил Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ), где ему представили уникальный научно-образовательный центр «Прочность», созданный в 2015 году, и совместный проект КГАСУ и FLAMAX. В своей презентации генеральный директор компании Фиргат Зиганшин рассказал главе Минобрнауки о практическом опыте коллаборации бизнеса и татарстанской научной школы.

— Основной продукт нашей компании — производство сборных стальных резервуаров для хранения промышленных объемов воды различного назначения, — отметил Фиргат Зиганшин. — Так получилось, что в начале 2022 года мы столкнулись с сильным санкционным давлением со стороны Европы. Пятый пакет санкций буквально поставил нас на грань выживания. И если до того у нас были планы рано или поздно локализовать производство в России, то обстоятельства форсировали наши действия, придали ускорения. Таким образом, мы стали искать партнеров для реализации наших научных идей по импортозамещению. Остановили выбор на КГАСУ и совместно проделали большую работу. Это позволило нам в сжатые сроки, а именно за полгода, получить новую технологию производства, полностью адаптированную под российские стандарты и сырье.

По его словам, FLAMAX реализовал уже более 20 проектов с использованием этой технологии.

— Теперь оборудование, произведенное полностью из российских компонентов, надежно служит нашим клиентам», — отметил он.

Напомним, Фальков находится с рабочим визитом в Татарстане. Вчера он побывал в Казани и Набережных Челнах, где посетил объекты образования и провел Всероссийский семинар-совещание передовых инженерных школ. А сегодня, до посещения КГАСУ, состоялась поездка в Альметьевск.

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