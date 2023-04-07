Тимура Алибаева представили коллективу КНИТУ-КАИ в качестве ректора

Тимура Алибаева представили коллективу Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ в качестве ректора вуза. В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.



Тимур Алибаев занимал должность исполняющего обязанности ректора с мая 2021 года. В январе 2023-го его избрали ректором университета на конференции трудового коллектива работников и обучающихся КНИТУ-КАИ.

Согласно программе развития КНИТУ-КАИ, представленной Тимуром Алибаевым, миссия авиационного вуза усматривается в «профессиональном решении задач по воспроизводству инженерно-технического потенциала страны и создании благоприятной среды для развития образования, научных исследований, инноваций и воспитания новых поколений научно-педагогических и инженерно-технических кадров». В планах Тимура Алибаева — запуск в КНИТУ-КАИ гибридных образовательных программ. Это программы, сочетающие дистанционное и онлайн-обучение.

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Маргарита Головатенко