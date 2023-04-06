Валерий Фальков о Татарстане: такого многообразия индустриальных партнеров больше нет нигде

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков положительно оценил успехи Татарстана в научно-технологическом развитии. Наука в республике рассматривается в качестве одного из приоритетов, отметил он в ходе семинара высших инженерных школ в Набережных Челнах.



По его словам, во многом этому способствует успешная реализация проекта передовых инженерных школ:

— Многообразие школ, моделей управления и предметных областей — это то, что отличает Татарстан и делает его уникальным с точки зрения реализации проекта передовых инженерных школ. На территории одного субъекта такого многообразия школ разных моделей, индустрий и индустриальных партнеров больше нет нигде, — оценил Фальков.

Фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание, что в республике развиваются сразу три передовые инженерные школы по опорным отраслям экономики — машиностроению, нефтехимии и ИТ.

— Татарстан — крупный промышленный центр. Но без передовых инженерных школ мы не видим дальнейшего развития нашей республики, — прокомментировал он.

Минниханов отметил, что передовые инженерные школы в Татарстане — один из ключевых инструментов для достижения цели по восстановлению технологического суверенитета страны. Регион выиграл право на создание трех таких школ на базе КФУ, КНИТУ и Университета Иннополис.

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Маргарита Головатенко