Исследование: 40% казанцев готовы отказаться от iPhone ради найма на работу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно результатам исследования аналитиков сервиса SuperJob, 40% казанцев, у которых есть iPhone, готовы отказаться от его использования, если такие меры будут обязательны при трудоустройстве. При этом каждый пятый отказывается от работы, где запрещают пользоваться данным гаджетом.

Отмечается, что мужчины, в отличие от женщин, охотнее расстаются со смартфоном ради новой работы — 44% против 37%. Также, по данным аналитиков, соискателей более зрелого возраста гораздо меньше смущает требование отказаться от телефона Apple ради найма на работу. Статистика выглядит следующим образом: 32% среди горожан до 34 лет и 59% среди граждан старше 45 лет.

Интересно и то, что те казанцы, чей размер жалованья более 80 тысяч рублей в месяц, гораздо меньше преданы своим гаджетам, по сравнению с теми, чей заработок находится на более низкой отметке — готовы отказаться от продукции Apple ради трудоустройства 54 и 27% соответственно.



Фото: commons.wikimedia.org

В начале этой недели сообщалось, что в администрации президента России Владимира Путина сотрудников внутриполитического блока обязали избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля этого года. Такие меры объяснили соображениями безопасности. Также отмечалось, что запрет на пользование гаджетами данного бренда может распространиться на чиновников, которые занимаются внутренней политикой в региональных администрациях.



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Антон Гаврилов