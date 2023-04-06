Эксперт рассказал о вероятном запуске безвизовых поездок между Россией и КНР

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Турбизнес России рассчитывает, что до начала майских праздников возобновятся групповые безвизовые поездки между Китаем и Россией. Об этом сообщил директор объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

— Китай открывает два первых больших визовых центра в Москве и Санкт-Петербурге в самое ближайшее время, — цитирует слова Осауленко «РИА Новости».

Он также отметил, что Минэкономразвития в прошлую пятницу встречалось с представителями из КНР по этому вопросу.

— Надеемся, что все получится достаточно оперативно. Восстановление таких механизмов с дружественными странами идет активно, и мы эту активность в количестве туристов в ближайшее время увидим, — добавил Осауленко.

5 апреля председатель комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаев сообщил, что в ближайшие 3 года в туристическую отрасль России вложат 700 миллиардов рублей. Он также выразил мнение, что Россия должна активнее развивать предложение, а не спрос турбизнеса, и вложения в инфраструктуру необходимы как раз для этого.



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Антон Гаврилов