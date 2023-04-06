Конюхов рассказал о планах установить новый мировой рекорд по полету на воздушном шаре

Фото: telegram/konyukhovfedor

Российский путешественник Федор Конюхов собирается пролететь на воздушном шаре 5 тысяч километров с целью установить новый мировой рекорд. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что маршрут Конюхова будет пролегать от города Кировск Мурманской области до Чукотского полуострова.

По словам путешественника, американцы собираются побить предыдущий рекорд.

— Мы хотим сейчас (пролететь на воздушном шаре) 5 тысяч километров, чтобы не дать (побить рекорд, — прим. ред.). Из Кировска на шаре «Фосагро» долететь до Чукотки и закрыть эту тему, — сказал он в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».

27 марта стало известно, что Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности и длительности перелета на тепловом воздушном шаре. Отмечалось, что путешественники преодолели 2540 километров, что на 174 километра больше предыдущего мирового рекорда 1994 года.



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Антон Гаврилов