Россияне установили мировой рекорд в дальности полета на воздушном шаре

Фото: telegram/konyukhovfedor

Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили новый мировой рекорд в дальности и длительности перелета на тепловом воздушном шаре.

— В ходе трансконтинентального перелета воздушный шар «ФосАгро» под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние 2 540 километров, что на 174 километров больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда, — сказано в сообщении.

Таким образом теперь России принадлежат оба мировых рекорда — и по дальности, и по длительности перелетов на воздушных тепловых шарах.

Фото: telegram/konyukhovfedor

Свое путешествие Конюхов и Меняйло начали утром 24 марта из Кировска. Полет на тепловом аэростате с открытой корзиной впервые проходил над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцевым и Карским.

Воздушный шар пролетел над Мурманской и Архангельской областями, Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами и Красноярским краем, поднимаясь на высоту от 3 до 6 километров.

Фото: telegram/konyukhovfedor

А уже 26 марта воздушный шар смог преодолеть плато Путорана, а затем совершил посадку на аэродроме Хатанга в Красноярском крае.

Более того, выполнен самый продолжительный полет на тепловом аэростате за Полярным кругом — всю рекордную дистанцию полет проходил в коридоре 67—72 градусов северной широты.

Летом прошлого года в Татарстане прошла первая международная фиеста воздушных шаров. На мероприятие съехались пилоты из Еревана, Дмитрова, Уфы, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и Казани.



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Илина Хакимова