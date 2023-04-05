Отель в центре, авто класса «бизнес»: что ждет участников форума молодых предпринимателей стран ОИС в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана с 15 по 20 мая состоится IX Казанский форум молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Стоит отметить, что в этом году мероприятие войдет в деловую программу XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» и с 18 по 19 мая будет проходить на его площадке. При этом на его организацию и проведение из бюджета республики планируется потратить более 5,7 миллиона рублей. В эту стоимость войдут как услуги по проживанию и питанию, так и по техническому обеспечению с подготовкой образовательной программы. Подробности — в материале «Реального времени».

В этом году мероприятие должно собрать делегатов из 40 стран ОИС

Целью данного форума является поддержка стартапов из стран ОИС в поисках подходящих для продукта рынков и венчурного капитала. Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2014 года, и за все это время в нем приняли участие более 1 тысячи представителей из 50 стран. Как правило, спикерами и экспертами форума являются сами основатели стартапов, венчурные капиталисты, руководители C-класса из ведущих технологических фирм.

В программу включено 20 часов лекций, 80 часов индивидуальных и групповых сессий с международными наставниками и экспертами, а также сотни ресурсов для поддержки на ранних стадиях. Ожидается, что в этом году мероприятие соберет делегатов из 40 стран ОИС: Индонезии, Ирана, Кении, Малайзии, Сингапура, Турции и других. Из них 30 получат поддержку, а самые успешные поборются за денежный приз в $10 тысяч.

Согласно документации, представленной Минмолом Татарстана, помимо 40 участников в Казань должны прибыть не менее 20 экспертов и 20 членов организационного комитета.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Халяль-меню, бесплатные парковки и отель в центре Казани

Исполнитель организует одно- и двухместное размещение участников форума в стандартных номерах, на площадке, находящейся в центре Казани. Размещение предоставляется в отеле не ниже 3 звезд, с расчетом на 5 ночей, с возможностью раннего заезда и позднего выезда, завтрак включен в стоимость. Площадь номера составляет не менее 15 кв. метров. Что касается размещения экспертов, то отели для них должны быть уже не ниже 4 звезд, а все остальные пункты остаются теми же.

Стоит отметить, что все места для проживания должны быть отапливаемыми, иметь бесперебойное электро- и водоснабжение, а также беспроводной интернет и бесплатную парковку. Предварительная стоимость оказания такой услуги оценивается в 1 миллион рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Питание для всех гостей одинаково и будет осуществляться два раза в день. Уточняется, что меню должно быть разнообразным и совпадения по дням попросту не должны допускаться. Исполнитель обязуется обеспечить возможность выбора из горячих мясных и рыбных блюд, гарниров, салатов, хлеба, сладкой выпечки, зеленого и черного чая, а также зернового кофе.

Также важным условием является то, что все блюда должны быть стандарта халяль. Также в меню должны быть предложения для вегетарианцев. Предварительное количество порций достигает 800, а их стоимость оценивается в 480 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Участникам форума предоставят молельную комнату

Что касается помещений, где будет осуществляться работа форума, то все они должны иметь не менее 10 бесплатных парковочных мест. Кроме того, в них обязательно наличие свободной планировки, отопления и системы кондиционирования воздуха, микрофонов со звуковым оборудованием, а также флипчарта с не менее 50 чистыми листами.

Само здание проведения церемонии открытия и образовательной программы форума должно включать в себя:

конференц-зал на 100 зрителей;

раздельные мужские и женские туалеты с предметами для омовения, зоной регистрации и охраны;

молельная комната.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Вместе с этим исполнитель будет осуществлять услуги технической поддержки, в числе которых:

развертывание системы мониторинга для отслеживания доступности каналов связи;

поддержка специалистов, проводящих прямые эфиры;

предоставление выделенного канала внутри локальной сети во время эфиров к студии и к точкам вещания;

настройка сетевого оборудования, тестирование, подключение конечных устройств (рабочих станций, мобильных устройств, принтеров).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По итогам мероприятия будет снята двухминутная документалка

Для каждой образовательной сессии, церемонии открытия, а также инвестиционных мероприятий будет обеспечена и онлайн-трансляция. Для ее организации исполнитель должен будет предоставить звуковое, световое и видеооборудование. Основными пунктами необходимого списка аппаратуры являются: трансляционный компьютер на базе intel i9, многоканальный микшерный пульт, три камеры и два объектива Sony 24-70.

На реализацию прямого эфира планируется потратить 500 тысяч рублей. Кроме того, еще 175 тысяч будет заложено в осуществление профессиональной фото- и видеосъемки. Фиксировать на камеры будут каждый из этапов форума, а затем по итогам данной работы снимут двухминутный видеоролик.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Отмечается, что это должно быть короткое документальное видео, смонтированное под динамичную музыку. Оно будет включать в себя интервью участников, организаторов и официальных лиц, присутствующих на этом форуме.

Престижные легковушки, минивены и автобус: на чем будут перемещаться участники форума?

Одной из самых важных частей в организации всего форума станет транспортное обеспечение. Еще до начала мероприятия исполнитель будет оказывать услуги по организации прямых авиаперелетов для участников из субъектов России и стран ОИС.

Уже после того, как все гости прибудут в Казань, для них будет организован автобус. Он должен быть не ранее 2014 года выпуска, а его водитель во всех поездках должен иметь при себе действующую диагностическую карту технического осмотра (арендовать транспортное средство будут на 5 дней).

Кроме автобуса исполнитель также должен арендовать два минивена, в которых будет находиться не менее 15 посадочных мест. Основные требования к данному типу автомобиля заключаются в том, что каждый из них должен быть оборудован системой ГЛОНАСС и климат-контролем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также на три дня будут арендованы три легковых автомобиля категории «бизнес». Сами машины должны быть не старше 2016 года, а их двигатели не ниже класса Евро-3. Согласно документам, такие авто будут развозить членов оргкомитета и спикеров форума. В целом на организацию всех видов трансфера в бюджете мероприятия заложено чуть более 1,4 миллиона рублей.

Вечерний нетворкинг и брендированная продукция

Стоит отметить, что организация трансфера участников форума обойдется даже дороже, чем проведение образовательной программы, на которую заложено более 1,1 миллиона рублей. В первую очередь, на эту сумму исполнителю предстоит нанять двух переводчиков, говорящих на русском и английском языках. Также для ведения церемоний открытия и закрытия будут наняты двое ведущих, которые также будут модерировать две рабочие сессии.

В этот же пункт входит организация культурной программы, состоящей из двух частей: нетворкинг и интеллектуальный вечер. Основной задачей данного направления работы станет коммуникация участников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо разработки сценария и концепции, подрядчик также займется арендой всего необходимого оборудования. Согласно техрайдеру, ему предстоит найти: концертную аппаратуру, состоящую из микрофонов, микшерских пультов и мониторов; два телевизора; специальные подиумы, центральный светодиодный экран.

Также для всех гостей и участников форума будет подготовлена сувенирная продукция: портативные зарядники, брендированные ручки, ежедневники, баннеры и пакеты. На них планируют потратить 192 тысячи рублей.

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Максим Кокунин