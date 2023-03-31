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В Кремле отреагировали на идею введения миротворцев на Украину

13:28, 31.03.2023
В Кремле отреагировали на идею введения миротворцев на Украину
Фото: commons.wikimedia.org

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной дискуссию в Евросоюзе о возможности отправки миротворцев на Украину. Его слова передает RT.

— Если речь идет о серьезных каких-то «проговорах», то, конечно, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение, — сказал он.

Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению гипотетической возможности отправки «войск некоего миротворческого типа» на Украину.

Фото: commons.wikimedia.org

Еще в начале марта Орбан говорил, что страны Запада скоро начнут всерьез обсуждать возможность отправки войск союзников на территорию Украины. По его словам, лидеры этих государств болеют «военной лихорадкой».

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Айрат Назипов
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