Россиянам назвали главные ошибки на собеседованиях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самой распространенной ошибкой среди соискателей на собеседовании является отсутствие вопросов о будущей работе. Об этом рассказали 59% опрошенных работодателей, сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, 51% респондентов отметил неподготовленность соискателей, когда они ничего не знают о компании и вакансии. 37% опрошенных настораживает, когда кандидат негативно высказывается о предыдущей работе.

Фото: realnoevremya.ru

Рассказали о неподходящем для вакансии внешнем виде соискателя 28% работодателей. Еще 25% к ошибкам отнесли опоздание на собеседование, а 20% — уклонение от вопросов про достижения на предыдущем месте работы.

Напомним, по словам 51% татарстанцев, работодатель никак не мотивирует их в сторону повышения качества выполняемой работы. Про отсутствие какой-либо мотивации со стороны вышестоящего руководства рассказали 32% респондентов, проживающих в других городах России. Об этом говорится в результатах исследования hh.ru.

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Елизавета Пуншева